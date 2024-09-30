Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине. На проход россиянина дают 3.40

Даниил Медведев встретится с Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине.

Испанский теннисист котируется явным фаворитом противостояния за 1.32. На выход Медведева в финал можно поставить с коэффициентом 3.40.

Встреча состоится 1 октября и начнется в 11:05 мск.

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