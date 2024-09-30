«Авангард» проиграл 7 матчей подряд. 2.45 – продление серии с «Сибирью»

«Авангард» примет «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Омска проиграл семь матчей подряд, из них шесть – в основное время. Это самая длинная серия поражений «Авангарда» с 2013 года.

Букмекеры дают коэффициент 2.45 на то, что «Авангард» проиграет «Сибири» и продлит свою неудачную серию. На победу омского клуба с учетом овертайма и буллитов дают 1.60.

Матч состоится 30 сентября и начнется в 16:30 мск.

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