«Авангард» проиграл 7 матчей подряд. 2.45 – продление серии с «Сибирью»
«Авангард» примет «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Омска проиграл семь матчей подряд, из них шесть – в основное время. Это самая длинная серия поражений «Авангарда» с 2013 года.
Букмекеры дают коэффициент 2.45 на то, что «Авангард» проиграет «Сибири» и продлит свою неудачную серию. На победу омского клуба с учетом овертайма и буллитов дают 1.60.
Матч состоится 30 сентября и начнется в 16:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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