Коэффициент на чемпионство «Краснодара» обвалился в 4 раза за 5 туров. У команды 7 побед подряд
Букмекеры считают «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ.
На чемпионство клуба из Санкт-Петербурга дают коэффициент 1.57, на титул «Краснодара» – 5.00. После 5-го тура на победу команды Сергея Галицкого в РПЛ давали 20.00.
Третьим у букмекеров котируется «Локомотив» (10.00), четвертым – «Динамо» (15.00). «Спартак» (20.00) и ЦСКА (20.00) делят пятое место.
«Краснодар» и «Локомотив» лидируют в РПЛ с одинаковым количеством очков – 24. «Зенит» отстает на один балл.
Фавориты РПЛ после 10 туров: вероятность титула «Зенита» упала, главный соперник – «Краснодар», в «Спартак» не верят
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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