«Вердер» победил «Хоффенхайм», проигрывая 0:3 к 12-й минуте. На камбэк давали 29.00

«Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» (3:4) в матче 5-го тура Бундеслиги.

«Вердер» уступал со счетом 0:3 к 12-й минуте. В этот момент коэффициент на победу бременского клуба достиг 29.00.

На 18-й минуте «Хоффенхайм» остался в меньшинства, после чего пропустил четыре безответных мяча и проиграл.

Ставки на Спортсе

Летишь 0:3, но можешь победить даже с вероятностью в 3%. Если соперник – «Хоффенхайм»