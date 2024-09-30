«Вердер» победил «Хоффенхайм», проигрывая 0:3 к 12-й минуте. На камбэк давали 29.00
«Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» (3:4) в матче 5-го тура Бундеслиги.
«Вердер» уступал со счетом 0:3 к 12-й минуте. В этот момент коэффициент на победу бременского клуба достиг 29.00.
На 18-й минуте «Хоффенхайм» остался в меньшинства, после чего пропустил четыре безответных мяча и проиграл.
Летишь 0:3, но можешь победить даже с вероятностью в 3%. Если соперник – «Хоффенхайм»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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