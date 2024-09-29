Выручка российских букмекеров растет втрое быстрее, чем доходы нефтяных компаний
Нефтяные компании проигрывают по темпу прироста выручки российским букмекерам.
Росстат обнародовал данные по росту выручки крупных и средних предприятий в первом полугодии 2024 года. Согласно этим отчетам, самым быстрорастущим сегментом российской экономики в 2024-м стала сфера культуры, спорта и развлечений. Доходы компаний увеличились на 53,4% – до 363,5 млрд рублей.
Значительный вклад в этот рост внесли российские букмекеры. Выручка организаторов лотерей, беттинг-компаний и тотализаторов выросли за год на 111,6%. Это втрое превышает темпы увеличения прибыли в нефтегазовом секторе, который показал прирост на 34,2% по сравнению с результатами первой половины 2023-го.
Представители игорного бизнеса объясняют этот успех увеличением клиентской базы благодаря инвестициям в интернет-рекламу.
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