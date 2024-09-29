Московское «Динамо» обыграло махачкалинское. На гол Нгамале давали 4.00
Московское «Динамо» на выезде обыграло махачкалинское в 10-м туре Мир РПЛ (1:0).
Единственный мяч забил Муми Нгамале. Его гол котировался за 4.00. До матча москвичи шли явными фаворитами за 1.75. Поставить на победу махачкалинцев с форой (+1,5) можно было за 1.41. Тотал меньше 2,5 голов зашел с коэффициентом 1.65.
У махачкалинцев нет матчей на тотал больше 2,5 в этом сезоне РПЛ.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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