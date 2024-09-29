«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед». На фору «шпор» зашел коэффициент 13.00
«Тоттенхэм» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре АПЛ (3:0).
В прематче «шпоры» шли андердогами за 3.30, а победа с форой (-2,5) оценивалась в 13.00. Букмекеры ожидали, что игра получится результативной – тотал больше 2,5 голов зашел за 1.43.
«МЮ» не обыгрывает «Тоттенхэм» уже четвертый матч подряд.
Тревожно за Чалова: букмекеры ждали 11 голов, но пока один. Да и то почти случайный
Опубликовала: Венера Кравченко
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