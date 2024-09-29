«Динамо» Махачкала не проигрывает дома в 10 из 11 последних матчей. 2.15 – победа или ничья против московского «Динамо»

Московское «Динамо» сыграет на выезде с махачкалинским в 10-м туре Мир РПЛ.

Гости котируются явными фаворитами за 1.75. На хозяев можно поставить за 5.20, на ничью – за 3.90.

Махачкалинцы не проигрывают дома в 10 из 11 последних матчей. Если они не проиграют московскому «Динамо», зайдет коэффициент 2.15.

Игра пройдет 29 сентября и начнется в 19:00 мск.

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