В Бразилии министр туризма поддержал легализацию наземных казино
Министр туризма Бразилии Селсу Сабино поддержал легализацию наземных казино.
1 января 2025 года в Бразилии официально начнет работу легальный рынок онлайн-ставок. При этом закон о легализации наземных казино и других азартных игр все еще находится на рассмотрении в Сенате после одобрения Комитетом по правосудию и гражданству в июне.
Сабино считает, что такой шаг даст импульс развитию туризма в Бразилии и будет приносить государству около 4 млрд долларов ежегодно. Министр ожидает, что законопроект будет одобрен Сенатом до муниципальных выборов 6 октября.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: IGB
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