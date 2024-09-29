В Бразилии министр туризма поддержал легализацию наземных казино

Министр туризма Бразилии Селсу Сабино поддержал легализацию наземных казино.

1 января 2025 года в Бразилии официально начнет работу легальный рынок онлайн-ставок. При этом закон о легализации наземных казино и других азартных игр все еще находится на рассмотрении в Сенате после одобрения Комитетом по правосудию и гражданству в июне.

Сабино считает, что такой шаг даст импульс развитию туризма в Бразилии и будет приносить государству около 4 млрд долларов ежегодно. Министр ожидает, что законопроект будет одобрен Сенатом до муниципальных выборов 6 октября.

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