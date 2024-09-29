Квартальные отчисления букмекеров для Единой лиги ВТБ за год выросли на 40%
Единая лига ВТБ сообщила о полученных целевых отчислениях от букмекеров за второй квартал 2024 года.
Лига получила от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) 163,2 млн рублей в виде букмекерских целевых отчислений.
Из опубликованной отчетности следует:
– от общей суммы на развитие профессионального спорта пошло 70 % – 114,2 млн рублей;
– на развитие детско-юношеского спорта выделено 20% – 32,6 млн рублей;
– на развитие массового спорта выделено 10% – 16,3 млн рублей.
По сравнению с первым кварталом 2024-го сумма целевых отчислений от букмекеров в апреле-июне этого года снизилась на 11 % – с 181,2 млн до 163,2 млн рублей. В годовом исчислении показатель за второй квартал 2024-го увеличился почти на 40% – 163,2 млн рублей против 116,7 млн рублей.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sportclan
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