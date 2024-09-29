«Манчестер Юнайтед» – фаворит против «Тоттенхэма» в 6-м туре АПЛ. У «шпор» всего одна победа над «МЮ» в 7 последних матчах
«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 6-м туре АПЛ.
Хозяева котируются фаворитами с коэффициентом 2.28 – «шпоры» обыграли «МЮ» лишь один раз в 7 последних матчах. На победу «Тоттенхэма» предлагают 3.10, на ничью – 3.90.
Букмекеры считают, что игра получится результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.43, а тотал меньше 2,5 – за 2.80.
Матч пройдет 29 сентября. Начало – в 18:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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