В 7 матчах подряд между «Атлетико» и «Реалом» происходил обмен голами. Букмекеры уверены, что серия продлится
«Реал» сыграет в дерби с «Атлетико» в 8-м туре Ла Лиги.
Букмекеры считают, что шансы у команд равны – на обе выставлен коэффициент 2.80. Ничья оценивается в 3.30.
В 7 матчах подряд между «Атлетико» и «Реалом» происходил обмен голами. В предстоящей встрече на «обе забьют» можно поставить за 1.75. Обратная ставка сыграет за 2.08.
Игра пройдет 29 сентября. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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