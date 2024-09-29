«Арсенал» стал новым фаворитом АПЛ. «Ман Сити» – второй, «Ливерпуль» – третий

Букмекеры обновили линию на чемпионство в АПЛ.

До начала сезона «Манчестер Сити» шел главным фаворитом с коэффициентом 2.15, «Арсенал» котировался вторым за 2.90. После ничьих в двух турах подряд «горожане» опустились на второе место, а «канониры» поднялись на первую строчку.

Победитель АПЛ сезона-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 2.50;

2. «Манчестер Сити» – 2.90;

3. «Ливерпуль» – 5.00;

4. «Челси» – 13.00;

5. «Тоттенхэм» – 50.00.

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«Арсенал» – новый фаворит АПЛ. Только что сдвинули «Сити»