«Арсенал» стал новым фаворитом АПЛ. «Ман Сити» – второй, «Ливерпуль» – третий
Букмекеры обновили линию на чемпионство в АПЛ.
До начала сезона «Манчестер Сити» шел главным фаворитом с коэффициентом 2.15, «Арсенал» котировался вторым за 2.90. После ничьих в двух турах подряд «горожане» опустились на второе место, а «канониры» поднялись на первую строчку.
Победитель АПЛ сезона-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 2.50;
2. «Манчестер Сити» – 2.90;
3. «Ливерпуль» – 5.00;
4. «Челси» – 13.00;
5. «Тоттенхэм» – 50.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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