«Акрон» победил «Ростов» со счетом 2:0, хотя перед матчем котировался явным андердогом
«Ростов» дома проиграл «Акрону» в матче 10-го тура Мир РПЛ (0:2).
В прематче «Акрон» считался андердогом за 6.40, а победа с форой (-1,5) котировалась за 14.00. Артем Дзюба забил первый мяч за тольяттинцев. На его гол давали 3.85.
Тотал меньше 2,5 в лайве зашел за 7.60.
Старт Станковича – как у Абаскаля год назад. За семь лет хуже был только Кононов
Опубликовала: Венера Кравченко
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