«Акрон» победил «Ростов» со счетом 2:0, хотя перед матчем котировался явным андердогом

«Ростов» дома проиграл «Акрону» в матче 10-го тура Мир РПЛ (0:2).

В прематче «Акрон» считался андердогом за 6.40, а победа с форой (-1,5) котировалась за 14.00. Артем Дзюба забил первый мяч за тольяттинцев. На его гол давали 3.85.

Тотал меньше 2,5 в лайве зашел за 7.60.

Ставки на Спортсе

Старт Станковича – как у Абаскаля год назад. За семь лет хуже был только Кононов