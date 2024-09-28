«Краснодар» обыграл «Зенит» впервые с 2018 года. В лайве на «быков» предлагали 8.75
«Зенит» на выезде проиграл «Краснодару» в 10-м туре Мир РПЛ (0:2).
До матча «Краснодар» котировался андердогом за 3.20. Перед тем, как Джон Кордоба на 88-й минуте открыл счет, коэффициент на «быков» составлял 8.75.
После этого на победу «Краснодара» с форой (-1,5) можно было поставить за 19.00. На 94-й Федор Смолов установил окончательный счет матча – 2:0.
«Быки» обыграли петербуржцев впервые с 2018 года. Предыдущая победа была в сезоне-2017/18 (2:1).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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