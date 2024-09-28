В матче «Бавария» – «Байер» было забито меньше 3 голов впервые за 5 матчей. На это зашел коэффициент 3.10
«Бавария» дома сыграла вничью с «Байером» в 5-м туре Бундеслиги (1:1).
До матча ничья оценивалась в 4.60, а мюнхенцы котировались явными фаворитами за 1.68. Тотал меньше 2,5 мячей зашел впервые за 5 игр между этими командами. На максимум 2 гола букмекеры давали коэффициент 3.10.
«Байер» не проигрывает «Баварии» уже четыре матча подряд.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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