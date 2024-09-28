Дзюба забил первый мяч за «Акрон». На гол форварда против «Ростова» предлагали коэффициент 3.85
Артем Дзюба забил первый мяч за «Акрон».
Форвард отличился против «Ростова» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Дзюба котировался самым вероятным автором гола в составе «Акрона» против желто-синих – на него давали коэффициент 3.85.
На счету 36-летнего нападающего 1 гол и 3 ассиста в этом сезоне РПЛ.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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