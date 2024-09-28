ЕРАИ привлек к дисциплинарной ответственности БК «Мелбет»

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) наказал букмекерскую компанию «Мелбет».

Регулятор не раскрыл подробностей, однако известно, что нарушения со стороны букмекера произошли в период с 1 по 24 апреля 2023 года и касались следующих аспектов:

верификация клиентов;

работоспособность игрового оборудования;

взаимодействие с информационной системой ЕРАИ;

соблюдение правил этикета между сотрудниками и клиентам.

Это второе нарушение «Мелбет» за год. За третье букмекера могут наказать ограничением присоединения к информационной системе ЕРАИ.

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