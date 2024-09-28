ЕРАИ привлек к дисциплинарной ответственности БК «Мелбет»
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) наказал букмекерскую компанию «Мелбет».
Регулятор не раскрыл подробностей, однако известно, что нарушения со стороны букмекера произошли в период с 1 по 24 апреля 2023 года и касались следующих аспектов:
верификация клиентов;
работоспособность игрового оборудования;
взаимодействие с информационной системой ЕРАИ;
соблюдение правил этикета между сотрудниками и клиентам.
Это второе нарушение «Мелбет» за год. За третье букмекера могут наказать ограничением присоединения к информационной системе ЕРАИ.
Старт Станковича – как у Абаскаля год назад. За семь лет хуже был только Кононов
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sportclan
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости