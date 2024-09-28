Букмекер 888Africa стал спонсором «Бенфики»

Букмекер 888Africa подписал спонсорское соглашение с «Бенфикой».

Информация о сроках и финансовых условиях контракта не разглашается. Логотип букмекера будет размещен на домашнем стадионе клуба – «Эштадиу да Луш».

Кроме того, в рамках сотрудничества будут организованы разнообразные мероприятия и конкурсы для футбольных болельщиков в Африке.

«Мы рады объявить о партнерстве с 888Africa, известной компанией в индустрии беттинга на таких ключевых рынках, как Мозамбик и Ангола. Эти регионы представляют собой важную часть нашей глобальной стратегии, поскольку наш клуб продолжает расширять свое присутствие за пределами Европы», – сказал Мигель Бенту, коммерческий и маркетинговый директор «Бенфики».

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