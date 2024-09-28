Букмекер 888Africa стал спонсором «Бенфики»
Букмекер 888Africa подписал спонсорское соглашение с «Бенфикой».
Информация о сроках и финансовых условиях контракта не разглашается. Логотип букмекера будет размещен на домашнем стадионе клуба – «Эштадиу да Луш».
Кроме того, в рамках сотрудничества будут организованы разнообразные мероприятия и конкурсы для футбольных болельщиков в Африке.
«Мы рады объявить о партнерстве с 888Africa, известной компанией в индустрии беттинга на таких ключевых рынках, как Мозамбик и Ангола. Эти регионы представляют собой важную часть нашей глобальной стратегии, поскольку наш клуб продолжает расширять свое присутствие за пределами Европы», – сказал Мигель Бенту, коммерческий и маркетинговый директор «Бенфики».
Старт Станковича – как у Абаскаля год назад. За семь лет хуже был только Кононов
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий