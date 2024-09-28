«Арсенал» обыграл «Лестер», забив 2 гола в добавленное время. В лайве на победу «канониров» давали 5.65

«Арсенал» обыграл «Лестер» в 6-м туре АПЛ (4:2).

До матча «канониры» котировались явными фаворитами за 1.23. В лайве при счете 2:2 коэффициент на них поднялся до 5.65. После этого «Арсенал» забил дважды в добавленное ко второму тайму время и выиграл 4:2.

В лайве победа «Арсенала» с форой (-1,5) зашла за 12.8.

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