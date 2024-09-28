Букмекеры открыли линию на сравнение результативности братьев Миранчуков в ближайших матчах

Букмекеры открыли линию на сравнение результативности Алексея и Антона Миранчуков в ближайших матчах.

На гол Алексея за «Атланту» дают коэффициент 6.70, на забитый мяч Антона за «Сьон» – 7.20. Голевая передача Алексея оценена в 6.60, ассист Антона – в 7.00.

3.30 предлагают на хотя бы один гол от обоих братьев. Если оба забьют, зайдет коэффициент 23.00.

29 сентября «Атланта» сыграет на выезде с «Филадельфией», «Сьон» – в гостях против «Цюриха».

Ставки на Спортсе

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