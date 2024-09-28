В 6 матчах подряд между «Сосьедадом» и «Валенсией» было забито максимум 2 гола. Букмекеры уверены, что тренд продлится

«Реал Сосьедад» примет «Валенсию» в 8-м туре Ла Лиги.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: на них можно поставить за 1.87. На гостей предлагается коэффициент 5.10, на ничью – 3.25.

В 6 матчах подряд между «Сосьедадом» и «Валенсией» было забито максимум 2 мяча. На тотал меньше 2,5 голов в предстоящей игре дают 1.53.

Встреча состоится 28 сентября. Начало – в 19:30 мск.

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