В 6 матчах подряд между «Сосьедадом» и «Валенсией» было забито максимум 2 гола. Букмекеры уверены, что тренд продлится
«Реал Сосьедад» примет «Валенсию» в 8-м туре Ла Лиги.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: на них можно поставить за 1.87. На гостей предлагается коэффициент 5.10, на ничью – 3.25.
В 6 матчах подряд между «Сосьедадом» и «Валенсией» было забито максимум 2 мяча. На тотал меньше 2,5 голов в предстоящей игре дают 1.53.
Встреча состоится 28 сентября. Начало – в 19:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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