«Ман Сити» потерял очки во 2-м туре АПЛ подряд, сыграв вничью с «Ньюкаслом». В лайве на это зашел коэффициент 5.60
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в гостях в 6-м туре АПЛ (1:1).
До матча «Ман Сити» котировался явным фаворитом за 1.68. Ничья оценивалась в 4.30, в лайве коэффициент на это поднялся до 5.60. Ставка на «обе забьют» зашла за 1.65, а тотал меньше 2,5 голов – за 2.85.
«Горожане» потеряли очки вот втором туре подряд. В предыдущем матче АПЛ «Ман Сити» сыграл вничью с «Арсеналом».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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