1.68 – самый высокий коэффициент на домашнюю победу «Баварии» против «Байера» в 21-м веке
«Бавария» примет «Байер» в 5-м туре Бундеслиги.
«Бавария» – явный фаворит за 1.68. Это самый высокий коэффициент на домашнюю победу мюнхенцев против «Байера» в 21-м веке.
На леверкузенцев можно поставить за 4.80, на ничью – за 4.50. «Байер» не проигрывает «Баварии» три матча подряд.
Игра пройдет 28 сентября. Начало – в 19:30 мск.
Помните гол Окриашвили «Зениту» через себя в падении? Принес победу «Краснодару», чья вероятность была всего 0,2%!
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Телеграм-канал «че поставить»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости