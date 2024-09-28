1.68 – самый высокий коэффициент на домашнюю победу «Баварии» против «Байера» в 21-м веке

«Бавария» примет «Байер» в 5-м туре Бундеслиги.

«Бавария» – явный фаворит за 1.68. Это самый высокий коэффициент на домашнюю победу мюнхенцев против «Байера» в 21-м веке.

На леверкузенцев можно поставить за 4.80, на ничью – за 4.50. «Байер» не проигрывает «Баварии» три матча подряд.

Игра пройдет 28 сентября. Начало – в 19:30 мск.

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