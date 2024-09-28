«Зенит» – небольшой фаворит против «Краснодара». «Быки» не побеждают петербуржцев с 2018 года
«Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 10-м туре Мир РПЛ.
«Зенит» – небольшой фаворит за 2.47. На «быков» можно поставить за 3.20, на ничью – за 3.30.
«Краснодар» не обыгрывает петербуржцев 6 лет. Последняя победа была в сезоне-2017/18 (2:1).
Матч пройдет 28 сентября. Начало – в 19:30 мск.
Помните гол Окриашвили «Зениту» через себя в падении? Принес победу «Краснодару», чья вероятность была всего 0,2%!
Опубликовала: Венера Кравченко
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