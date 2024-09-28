«Зенит» – небольшой фаворит против «Краснодара». «Быки» не побеждают петербуржцев с 2018 года

«Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром» в 10-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» – небольшой фаворит за 2.47. На «быков» можно поставить за 3.20, на ничью – за 3.30.

«Краснодар» не обыгрывает петербуржцев 6 лет. Последняя победа была в сезоне-2017/18 (2:1).

Матч пройдет 28 сентября. Начало – в 19:30 мск.

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