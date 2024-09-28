«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» 6 матчей подряд. 2.75 – серия прервется
«Локомотив» примет «Спартак» в 10-м туре Мир РПЛ.
Букмекеры небольшое преимущество отдают гостям: на них предлагается коэффициент 2.65. На хозяев дают 2.75, на ничью – 3.60.
«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» 6 матчей подряд. Последняя победа «железнодорожников» была в 2022 году (1:0).
Матч состоится 28 сентября. Начало – в 16:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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