«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» 6 матчей подряд. 2.75 – серия прервется

«Локомотив» примет «Спартак» в 10-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры небольшое преимущество отдают гостям: на них предлагается коэффициент 2.65. На хозяев дают 2.75, на ничью – 3.60.

«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» 6 матчей подряд. Последняя победа «железнодорожников» была в 2022 году (1:0).

Матч состоится 28 сентября. Начало – в 16:30 мск.

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