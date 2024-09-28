  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • В 10 из 13 последних матчей между «Ман Сити» и «Ньюкаслом» в АПЛ было забито минимум три гола. Букмекеры считают, что команды поддержат тренд в 6-м туре
0

В 10 из 13 последних матчей между «Ман Сити» и «Ньюкаслом» в АПЛ было забито минимум три гола. Букмекеры считают, что команды поддержат тренд в 6-м туре

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в 6-м туре АПЛ.

«Ман Сити» – явный фаворит за 1.68. На «Ньюкасл» дают 5.20, на ничью – 4.30.

Букмекеры считают, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 голов предлагается коэффициент 1.60, на тотал меньше 2,5 – 2.35. Минимум три мяча было забито в 10 из 13 последних матчей между этими командами.

Игра пройдет 28 сентября. Начало – в 14:30 мск.

Ставки на Спортсе

Помните гол Окриашвили «Зениту» через себя в падении? Принес победу «Краснодару», чья вероятность была всего 0,2%!

Опубликовала: Венера Кравченко
logoНьюкасл
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит» – небольшой фаворит против «Краснодара». «Быки» не побеждают петербуржцев с 2018 года
33 минуты назад
«Спартак» не проигрывает «Локомотиву» 6 матчей подряд. 2.75 – серия прервется
243 минуты назад
«Зенит» едет в Краснодар – как закончится встреча текущих лидеров РПЛ?
1сегодня, 05:00Реклама
Невыплата выигрыша букмекером не относится к нарушениям лицензионных требований (ФНС)
вчера, 14:47
Игорно-развлекательные услуги будут включены в туристскую индустрию
вчера, 13:32
Число рекламных сообщений об азартных играх во время трансляций АПЛ увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым сезоном
вчера, 12:47
Гол или ассист Батракова – прогноз Васильева на матч «Локомотив» – «Спартак»
5вчера, 10:53
«Зенит» второй год подряд проблемен в матчах с лидерами – но не с «Краснодаром». Прогноз Самсонова с кэфом 2.30
3вчера, 10:25
Тотал больше 3,5 – прогноз Васильева на «Краснодар» – «Зенит»: «Обе команды пропускают существенно меньше ожидаемого»
1вчера, 09:41
Объем ставок на русский бильярд вырос в 4 раза за 3 года
вчера, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Байер»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мюнхенцев
сегодня, 09:09Реклама
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Локомотива» и «Спартака» на победу в дерби
сегодня, 09:06Реклама
«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров РПЛ
2сегодня, 09:02Реклама
Сафонов может сыграть против «Ренна» – Доннаруммы нет в заявке «ПСЖ». 2.15 – россиянин не пропустит
вчера, 13:50
«Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» пройдет в рамках форума «Россия – спортивная держава»
вчера, 13:07Реклама
BetBoom-Premium организовал в центре Москвы пабстомп на финал The International
вчера, 12:04Реклама
«Ак Барс» выиграл все матчи сезона по броскам в створ. 1.68 – очередная победа
вчера, 11:51
В Свердловской области открылась многофункциональная спортплощадка для детей из социально-реабилитационного центра
26 сентября, 15:00Реклама
Юрий Красовский – в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»
26 сентября, 14:06Реклама
Родственников Пакета подозревают в ставках на желтые форварда Луиса Энрике, который играл за «Бетис»
425 сентября, 14:17