В 10 из 13 последних матчей между «Ман Сити» и «Ньюкаслом» в АПЛ было забито минимум три гола. Букмекеры считают, что команды поддержат тренд в 6-м туре
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в 6-м туре АПЛ.
«Ман Сити» – явный фаворит за 1.68. На «Ньюкасл» дают 5.20, на ничью – 4.30.
Букмекеры считают, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 голов предлагается коэффициент 1.60, на тотал меньше 2,5 – 2.35. Минимум три мяча было забито в 10 из 13 последних матчей между этими командами.
Игра пройдет 28 сентября. Начало – в 14:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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