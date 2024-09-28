«Бавария» – «Байер»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мюнхенцев

28 сентября в матче пятого тура Бундеслиги встретятся «Бавария» и «Байер». Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 19:30 мск.

«Бавария» выиграла все четыре матча на старте сезона и с 12 очками занимает первое место в таблице. Мюнхенцы феерят в атаке – 16 голов в четырех встречах.

«Байер» допустил одну осечку в стартовых турах и с девятью баллами находится на второй строчке. Леверкузенцы тоже много забивают – 13 мячей в четырех играх.

В обороне лучше пока «Бавария». Команда Венсана Компани пропустила всего трижды, а в воротах коллектива Хаби Алонсо мяч побывал девять раз.

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«Байер» не проигрывает «Баварии» три матча подряд – две победы леверкузенцев и одна ничья.

По оценкам аналитиков БЕТСИТИ, у мюнхенцев хорошие шансы прервать эту серию. На победу хозяев предлагают коэффициент 1.76 , на успех гостей дают 4.30 , вероятность ничьей оценивается в 4.50 .

По мнению букмекеров, матч должен стать результативным. На ТБ 3.5 предлагают 1.81 , на ТМ 3.5 можно поставить за 2.06 .

С учетом результативности команд в текущем сезоне, ставка на «верх» смотрится перспективно. Кстати, ТБ 3.5 пробивался в трех из шести последних очных игр.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Баварии». На победу команды Компани пришлось 85% от общего числа ставок на исход, 7% ушло на ничью, на успех «Байера» отдано 8% ставок.

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