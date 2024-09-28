Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Локомотива» и «Спартака» на победу в дерби

28 сентября в 10- туре РПЛ в московском дерби встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-зеленых и начнется в 16:30 мск.

«Локомотив» с 21 баллом занимает третье место в таблице чемпионата. Команда Михаила Галактионова выиграла семь из девяти матчей сезона. Красно-зеленые отлично играют в атаке (22 забитых мяча), но не слишком удачно действуют в обороне (13 пропущенных).

Красно-белые с 16 очками находятся на пятой строчке. Беспроигрышная серия команды в РПЛ составляет восемь матчей. Банда Деяна Станковича не столь результативна (13 забитых мячей), но гораздо надежнее в защите (6 пропущенных).

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«Спартак» обыграл «Локомотив» в пяти из шести последних очных матчей. Поставить на очередной успех красно-белых в БЕТСИТИ можно за 2.80 . На победу команды Галактионова дают 2.55 , на ничью – 3.70 .

В трех из пяти предыдущих дерби было больше двух мячей, в четырех из пяти – обмен голами. В БЕТСИТИ на ТБ 2.5 в предстоящей встрече дают 1.71 , на ТМ 2.5 предлагают 2.20. Обмен голами идет за 1.57 , «ОЗ:нет» – за 2.40 .

Игроки БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество «Спартаку». На гостей пришлось 37% от общего числа ставок на исход, 31% отдан на победу «Локомотива», 32% ушло на ничью.

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