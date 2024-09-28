«Краснодар» – «Зенит»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча лидеров РПЛ

28 сентября в матче 10-го тура РПЛ сыграют лидеры сезона «Краснодар» и «Зенит». Встреча пройдет на домашнем стадионе южан и начнется в 19:30 мск.

«Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России, в активе петербуржцев 23 очка. «Краснодар» с 21 баллом находится на второй строчке.

Обе команды еще не проигрывали в текущем розыгрыше РПЛ. У предстоящих соперников самые надежные обороны в чемпионате. «Зенит» пропустил всего два мяча в девяти играх, «Краснодар» – пять.

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Южане не побеждают петербуржцев 13 матчей подряд – девять раз успех был на стороне сине-бело-голубых, четырежды фиксировалась ничья.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом очередной очной встречи и предлагают на его победу кэф 2.48 . На успех «Краснодара» дают 3.10 , на ничью – 3.40 .

В трех из четырех последних очных матчей было больше трех голов. В БЕТСИТИ на ТБ 2.5 в предстоящей игре дают 2.02 , на ТМ 2.5 предлагают 1.85 . На обмен мячами можно поставить за 1.80 . Команды огорчали друг друга голами в четырех последних встречах.

Бетторы БЕТСИТИ отдают преимущество «Зениту». На действующего чемпиона пришлось 50% от общего числа ставок на исход, 30% отдано на победу «Краснодара», 20% ушло на ничью.

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