«Реал» играет с «Атлетико» в дерби, а новые клиенты получают фрибет до 15 000 ₽ без депозита от Фонбет
«Атлетико» принимает «Реал» в 8-м туре Ла Лиги.
Обе команды неплохо начали сезон и идут без поражений, разве что у «бланкос» на одну ничью меньше. В последние годы «Атлетико» довольно уверенно себя чувствует в мадридском дерби: две победы и две ничьих в пяти матчах.
Букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: на победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2,55, а на успех парней Диего Симеоне – за 2,80. Ничья оценена кэфом 3,50. Привлекает внимание линия «обе забьют» за 1,65, а также «тотал больше 2,5» за 1,78 – три из четырех последних игр между командами изобиловали голами.
Кстати, Фонбет дарит к жаркому дерби фрибет до 15 000 ₽ новым клиентам без депозита, так что можно выбрать ставку по душе!
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