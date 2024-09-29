«Реал» играет с «Атлетико» в дерби, а новые клиенты получают фрибет до 15 000 ₽ без депозита от Фонбет

«Атлетико» принимает «Реал» в 8-м туре Ла Лиги.

Обе команды неплохо начали сезон и идут без поражений, разве что у «бланкос» на одну ничью меньше. В последние годы «Атлетико» довольно уверенно себя чувствует в мадридском дерби: две победы и две ничьих в пяти матчах.

Букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: на победу команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2,55, а на успех парней Диего Симеоне – за 2,80. Ничья оценена кэфом 3,50 . Привлекает внимание линия «обе забьют» за 1,65 , а также «тотал больше 2,5» за 1,78 – три из четырех последних игр между командами изобиловали голами.

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