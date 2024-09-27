Сафонов может сыграть против «Ренна» – Доннаруммы нет в заявке «ПСЖ». 2.15 – россиянин не пропустит

Джанлуиджи Доннарумма пропустит матч «ПСЖ» – «Ренн» из-за травмы.

Итальянский вратарь не попал в заявку на игру. Матвей Сафонов может выйти в старте за «ПСЖ» в третьем матче подряд.

Букмекеры дают коэффициент 2.15 на то, что россиянин сыграет на ноль и 1.70 – на то, что пропустит. За 2.40 можно поставить на победу «ПСЖ» с сухим счетом.

Игра пройдет 27 сентября и начнется в 22:00 мск.

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