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  • Число рекламных сообщений об азартных играх во время трансляций АПЛ увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым сезоном
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Число рекламных сообщений об азартных играх во время трансляций АПЛ увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым сезоном

Ученые Бристольского университета зафиксировали значительный рост рекламных сообщений об азартных играх во время трансляций матчей АПЛ.

Согласно исследованию, количество рекламных сообщений об азартных играх во время трансляций АПЛ увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом

Под рекламными сообщениями исследователи подразумевают как прямую рекламу, так и демонстрацию брендинга букмекеров в любом виде.

В рамках исследования группа ученых из Бристольского университета проанализировала рекламные сообщения во время прямых трансляций матчей, радиотрансляций TalkSport и рекламу азартных игр в популярных соцсетях с 16 по 19 августа.

За одни выходные упоминание азартных игр в СМИ в среднем достигает 29 тысяч сообщений — почти в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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