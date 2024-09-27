BetBoom-Premium организовал в центре Москвы пабстомп на финал The International

Киберспортивное шоу, посвященное финалу The International по Dota 2, состоялось в BetBoom Дом Динамо для клиентов BetBoom-Premium. Пабстомп собрал преданных фанатов киберспорта, объединив их для просмотра главного турнира года.

На мероприятии выступили звёздные комментаторы студии FISSURE. Комментатор по Dota 2, победитель BetBoom Estars и чемпион BetBoom Deadlock Cup, который дважды официально работал на The International и Riyadh Masters Антон «Grayne» Афанасенко и Никита «Sheyl» Демешов — комментатор по Dota 2 и CS2, известный своей работой на трех мейджорах по Dota 2, Riyadh Masters и двух The International.

Для гостей был организован киберспортивный квиз по Dota 2, где каждый смог проверить свои знания и командой побороться за звание самого эрудированного, также гости мероприятия оставляли прогнозы на исходы финала The International и за самые точные предикты получали эксклюзивный киберспортивный мерч турнира. Азарта добавляла кибергонка, ведь соперники находились в одном зале и видели в рейтинге позицию друг друга.

Среди гостей был проведён розыгрыш 1 000 000 фрибетов, добавивший дополнительный азарт к празднику.

Также впервые была представлена новая коллекция BetBoom-Premium, которую гости могли приобрести в специальном Premium Shop. Это событие объединило всех любителей киберспорта, создав уникальную атмосферу финала The International!