«Ак Барс» выиграл все матчи сезона по броскам в створ. 1.68 – очередная победа

«Металлург» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Казанский клуб выиграл все семь матчей этого сезона КХЛ по броскам в створ с форой (-2,5).

Букмекеры дают коэффициент 1.68 на победу «Ак Барса» по броскам в створ в сегодняшней игре и 2.00 – на победу по броскам в створ с форой (-2,5).

Матч состоится 27 сентября и начнется в 17:00 мск.

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