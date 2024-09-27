«Ак Барс» выиграл все матчи сезона по броскам в створ. 1.68 – очередная победа
«Металлург» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Казанский клуб выиграл все семь матчей этого сезона КХЛ по броскам в створ с форой (-2,5).
Букмекеры дают коэффициент 1.68 на победу «Ак Барса» по броскам в створ в сегодняшней игре и 2.00 – на победу по броскам в створ с форой (-2,5).
Матч состоится 27 сентября и начнется в 17:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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