  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

Гол или ассист Батракова – прогноз Васильева на матч «Локомотив» – «Спартак»

Илья Васильев сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак» в рамках 10-го тура РПЛ.

Автор Спортса’’ поставил на то, что хавбек «Локомотива» Алексей Батраков забьет гол или сделает ассист (2.60).

«Локомотив» – «Спартак» – матч с непредсказуемым сценарием, но интересным наложением стилей. Команда Михаила Галактионова прекрасна в контратакующем режиме, Деяна Станковича – предпочитает контроль.

Вопрос лишь в том – кто первый откроет счет, это определит характер игры. Верю в динамичный матч на встречных курсах с очередным результативным действием Алексея Батракова (гол или ассист)», – заявил Васильев.

Матч состоится 28 сентября и начнется в 16:30 мск.

Ставки на Спортсе

«Краснодар» – «Зенит» и «Локо» – «Спартак»: авторы Спортса’’ ждут много голов!

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
прогнозы на футбол
logoАлексей Батраков
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Зенит» второй год подряд проблемен в матчах с лидерами – но не с «Краснодаром». Прогноз Самсонова с кэфом 2.30
2сегодня, 10:25
Тотал больше 3,5 – прогноз Васильева на «Краснодар» – «Зенит»: «Обе команды пропускают существенно меньше ожидаемого»
сегодня, 09:41
Объем ставок на русский бильярд вырос в 4 раза за 3 года
сегодня, 09:17
Самсонов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак» с коэффициентом 3.10
1сегодня, 08:31
«Виктория» спасла ничью с «Айнтрахтом», уступая 1:3 к 86-й минуте. В лайве на камбэк давали 20.00
сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
В Свердловской области открылась многофункциональная спортплощадка для детей из социально-реабилитационного центра
вчера, 15:00Реклама
Юрий Красовский – в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»
вчера, 14:06Реклама
Родственников Пакета подозревают в ставках на желтые форварда Луиса Энрике, который играл за «Бетис»
425 сентября, 14:17
Чжан Шуай проиграла рекордные 24 матча подряд. 3.60 – победит Кесслер на домашнем турнире и прервет серию
25 сентября, 08:02
Ставка пользователя приложения «Лига Ставок» стала победным трендом
24 сентября, 12:21Реклама