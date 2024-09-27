Гол или ассист Батракова – прогноз Васильева на матч «Локомотив» – «Спартак»
Илья Васильев сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак» в рамках 10-го тура РПЛ.
Автор Спортса’’ поставил на то, что хавбек «Локомотива» Алексей Батраков забьет гол или сделает ассист (2.60).
«Локомотив» – «Спартак» – матч с непредсказуемым сценарием, но интересным наложением стилей. Команда Михаила Галактионова прекрасна в контратакующем режиме, Деяна Станковича – предпочитает контроль.
Вопрос лишь в том – кто первый откроет счет, это определит характер игры. Верю в динамичный матч на встречных курсах с очередным результативным действием Алексея Батракова (гол или ассист)», – заявил Васильев.
Матч состоится 28 сентября и начнется в 16:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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