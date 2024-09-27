«Зенит» второй год подряд проблемен в матчах с лидерами – но не с «Краснодаром». Прогноз Самсонова с кэфом 2.30
Валерий Самсонов сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит».
Автор Спортса’’ поставил на то, что «Зенит» забьет минимум 2 гола за 2.30.
«2,5 месяца назад «Зенит» прибил «Краснодар» в Суперкубке, но перед новым матчем расклад немного выровнялся: чемпион потерял Максима Глушенкова, «быки» дождались важных латиноамериканцев: Лукаса Оласу, Диего Косту и Джона Кордобу.
Обе команды не проигрывали в текущем сезоне РПЛ, а «Зенит» второй год подряд проблемен в матчах с лидерами – но не с «Краснодаром». Дома «быки» проиграли сопернику восемь матчей, четыре раза сыграли вничью, а выиграли только раз: в 2016-м суперголом Торнике Окриашвили.
Чистая победа «Зенита» смотрится привлекательно (2.39), подстраховка с нулевой форой кажется подарком (1.70), но я выберу индивидуальный тотал чемпиона», – считает Самсонов.
Матч состоится 28 сентября и начнется в 19:30 мск.
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