Тотал больше 3,5 – прогноз Васильева на «Краснодар» – «Зенит»: «Обе команды пропускают существенно меньше ожидаемого»

Автор Спортса’’ Илья Васильев сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит».

«Краснодар» и «Зенит» – две лучшие обороны РПЛ по пропущенным (пять и два гола соответственно). Но все не так однозначно: по статистике обе команды пропускают существенно меньше ожидаемого – все благодаря Станиславу Агкацеву и Евгению Латышонку.

Визуально «Зенит» надежнее сзади, «Краснодар» более уязвим. Сейчас «Краснодар» ожил: стабилизировались состав и ротация, заработали позиционные атаки, матчи с открытыми соперниками дались легче, чем с закрытыми в начале сезона.

Скорее всего, прагматичный «Зенит» сделает сценарий более тягучим, но с учетом взаимных проблем сзади и возможного возвращения Максима Глушенкова игра может получиться результативной – можно попробовать тотал больше 3,5 (3.40)», – считает Васильев.

Матч состоится 28 сентября и начнется в 19:30 мск.

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