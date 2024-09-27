Самсонов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак» с коэффициентом 3.10
Валерий Самсонов сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».
Автор Спортса’’ поставил на «обе команды забьют + тотал меньше 3,5» за 3.10.
«Локомотив» выглядит организованнее соперника, но в девяти турах пропустил столько же, сколько «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» вместе взятые – 13 голов. У команды Деяна Станковича тоже не идеальная оборона.
Исход «обе забьют» выглядит крайне убедительно, но не прибыльно (1.57). Поэтому для прогноза возьму более увесистый вариант», – считает Самсонов.
Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 мск.
«Краснодар» – «Зенит» и «Локо» – «Спартак»: авторы Спортса’’ ждут много голов!
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sports
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