Самсонов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Спартак» с коэффициентом 3.10

Валерий Самсонов сделал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак».

Автор Спортса’’ поставил на «обе команды забьют + тотал меньше 3,5» за 3.10.

«Локомотив» выглядит организованнее соперника, но в девяти турах пропустил столько же, сколько «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» вместе взятые – 13 голов. У команды Деяна Станковича тоже не идеальная оборона.

Исход «обе забьют» выглядит крайне убедительно, но не прибыльно (1.57). Поэтому для прогноза возьму более увесистый вариант», – считает Самсонов.

Игра пройдет 28 сентября и начнется в 16:30 мск.

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