«Виктория» спасла ничью с «Айнтрахтом», уступая 1:3 к 86-й минуте. В лайве на камбэк давали 20.00
«Айнтрахт» и «Виктория» Пльзень сыграли вничью в 1-м раунде общего этапа Лиги Европы.
Игра завершилась со счетом 3:3. Чешский клуб спасся от поражения, проигрывая 1:3 к 86-й минуте.
В лайве на ничью можно было поставить с коэффициентом 20.00, до игры – за 5.30.
«Брага» камбэкнула за 16.00, «Виктория» спасла ничью с «Айнтрахтом» за 20.00 – главные цифры ЛЕ
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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