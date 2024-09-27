«Виктория» спасла ничью с «Айнтрахтом», уступая 1:3 к 86-й минуте. В лайве на камбэк давали 20.00

«Айнтрахт» и «Виктория» Пльзень сыграли вничью в 1-м раунде общего этапа Лиги Европы.

Игра завершилась со счетом 3:3. Чешский клуб спасся от поражения, проигрывая 1:3 к 86-й минуте.

В лайве на ничью можно было поставить с коэффициентом 20.00, до игры – за 5.30.

Ставки на Спортсе

«Брага» камбэкнула за 16.00, «Виктория» спасла ничью с «Айнтрахтом» за 20.00 – главные цифры ЛЕ