В Свердловской области открылась многофункциональная спортплощадка для детей из социально-реабилитационного центра

В рамках трофи-тура FONBET Кубка России в Верхотурском районе Свердловской области открылась многофункциональная спортивная площадка для детей из социально-реабилитационного центра. Средства были направлены по итогам акции «Важен Каждый».

17 апреля в Екатеринбурге местный «Урал» принимал на своем поле «Ростов» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На трибуны пришло 11 578 болельщиков, а благодаря акции «Важен каждый» ДоброFON умножил это число на 200. В результате – в Свердловское отделение Российского детского фонда отправилось 2 315 600 рублей.

Средства пошли на строительство спортивной площадки для детей из социально-реабилитационного центра Верхотурского района в деревне Заимка. Центр обеспечивает развитие, воспитание, обучение, социальную адаптацию и реабилитацию детей в возрасте от трех до восемнадцати лет. В настоящее время учреждение рассчитано на 32 места.

– Заимка – это далекая территория в Свердловской области. Здесь находятся замечательные ребята. Мы просто рады, что теперь у них есть возможность заниматься спортом на такой хорошей площадке. Очень благодарны FONBET и благотворительной программе ДоброFON. Счастливы, что приехали такие именитые футболисты. Не каждая деревня, район имеют возможность получить мастер-класс от таких профессионалов. Российский детский фонд – старейшая организация России, мы открыты к сотрудничеству. У нас целая очередь таких детских центров в глубинках по стране. – Марина Черкасова, Председатель Свердловского областного отделения «Российского детского фонда».

В рамках трофи-тура FONBET Кубка России состоялось яркое открытие площадки. Для воспитанников центра с мастер-классом выступили амбассадоры РФС, звезды российского футбола – Евгений Алдонин, Алексей Гасилин и Александр Рязанцев.

– Каждый раз убеждаюсь, что таких площадок у нас не так много. Но их значимость – очень велика. Правильно было сказано, что, возможно, кто-то из ребят сделает первые шаги на этой маленькой площадке в большой спорт! – Алексей Гасилин, чемпион Европы U-17 по футболу.

Для ребят был экспонирован FONBET Кубок России. Воспитанники центра сделали общее фото с трофеем и задали футболистам свои вопросы.

– Чем дальше мы уезжаем от столицы, тем важнее подобные мероприятия. Глядя на детей, понимаешь, что очень важно проявлять их спортивные таланты. Нужно прикладывать усилия, приезжать, улучшать инфраструктуру. Мы сыграли за команду детей и против более старших ребят. Здесь главное – живое общение, автографы, фотографии, подарить радость детям. Естественно, никому не отказывали. – Евгений Алдонин, обладатель Кубка УЕФА.

В 2020 году FONBET вывел благотворительность в самостоятельное направление — «Ставка на добро». За четыре года было реализовано свыше 200 социально значимых проектов по оказанию адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта. В общей сложности на добрые дела было перечислено более 550 млн рублей.

С июля 2023 года все благотворительные акции проходят под брендом ДоброFON.