Юрий Красовский – в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров».

На протяжении уже 25 лет Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсант» отмечают достижения лучших представителей российского бизнес-сообщества.

«Я искренне благодарен за это признание и горжусь тем, что моя работа была отмечена в таком престижном рейтинге. Эта не только личное достижение, но и подтверждение того, что наша компания движется в правильном направлении, демонстрируя высокие стандарты качества.

Я рад, что наши усилия по развитию компании и всей букмекерской отрасли, стремление предоставлять нашим клиентам самые востребованные и лучшие на рынке продукты, а также реализации инновационных проектов были оценены по достоинству. Это вдохновляет как меня, так и всю команду «Лиги Ставок» продолжать стремиться к новым высотам»

Юрий Красовский – единственный представитель букмекерской отрасли, который вошел в Топ-250 высших руководителей рейтинга.