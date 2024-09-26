Юрий Красовский – в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»
Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров».
На протяжении уже 25 лет Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсант» отмечают достижения лучших представителей российского бизнес-сообщества.
«Я искренне благодарен за это признание и горжусь тем, что моя работа была отмечена в таком престижном рейтинге. Эта не только личное достижение, но и подтверждение того, что наша компания движется в правильном направлении, демонстрируя высокие стандарты качества.
Я рад, что наши усилия по развитию компании и всей букмекерской отрасли, стремление предоставлять нашим клиентам самые востребованные и лучшие на рынке продукты, а также реализации инновационных проектов были оценены по достоинству. Это вдохновляет как меня, так и всю команду «Лиги Ставок» продолжать стремиться к новым высотам»
Юрий Красовский – единственный представитель букмекерской отрасли, который вошел в Топ-250 высших руководителей рейтинга.
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