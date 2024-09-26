Блинкова проиграла девять матчей подряд. Букмекеры уверены, что будет 10-е поражение
Анна Блинкова встретится с Каролиной Муховой в 1-м круге турнира в Пекине.
Российская теннисистка проиграла 9 матчей подряд во всех турнирах. Букмекеры дают коэффициент 8.80 на то, что Блинкова победит Мухову и прервет неудачную серию.
На очередное поражение россиянки можно поставить с коэффициентом 1.07.
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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