Папа Римский выступил против рекламы азартных игр: «Это не игра, а зависимость, которая разрушает семьи»

Папа Франциск во время встречи с представителями народных движений, борющихся за социальную справедливость, раскритиковал рекламу азартных игр.

«Грустно наблюдать, как футбольные матчи и звезды спорта продвигают платформы ставок. Это не игра, это зависимость. Азартные игры отнимают у людей деньги.

В особенности это касается рабочих и бедняков. И это разрушает целые семьи», – заявил глава Ватикана.

Папа Франциск также призвал не допустить использование сетей для распространения пропаганды азартных игр.

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