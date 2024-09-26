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Папа Римский выступил против рекламы азартных игр: «Это не игра, а зависимость, которая разрушает семьи»

Папа Франциск во время встречи с представителями народных движений, борющихся за социальную справедливость, раскритиковал рекламу азартных игр.

«Грустно наблюдать, как футбольные матчи и звезды спорта продвигают платформы ставок. Это не игра, это зависимость. Азартные игры отнимают у людей деньги.

В особенности это касается рабочих и бедняков. И это разрушает целые семьи», – заявил глава Ватикана.

Папа Франциск также призвал не допустить использование сетей для распространения пропаганды азартных игр.

Ставки на Спортсе

3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: America Magazine
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