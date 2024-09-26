«Фонбет» и Winline вошли 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли в 2024 году (Forbes)
Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2024-й год.
В список попали две букмекерские компании – «Фонбет» (42-е место) и Winline (89).
Чистая прибыль БК «Фонбет» за 2023-й год составила 59,2 млрд рублей, чистая прибыль Winline – 26,9 млрд рублей.
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Forbes
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости