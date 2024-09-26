«Фонбет» и Winline вошли 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли в 2024 году (Forbes)

Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2024-й год.

В список попали две букмекерские компании – «Фонбет» (42-е место) и Winline (89).

Чистая прибыль БК «Фонбет» за 2023-й год составила 59,2 млрд рублей, чистая прибыль Winline – 26,9 млрд рублей.

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3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?