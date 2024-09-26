Невыплата выигрыша букмекером не относится к нарушениям лицензионных требований (ФНС)

ФНС не сможет лишить букмекерскую компанию лицензии за невыплату выигрыша клиенту.

«Действия организатора азартных игр, связанные с невыплатой выигрыша, не относятся к нарушениям лицензионных требований, а являются предметом спора в рамках отношений, регулируемых гражданским законодательством.

Таким образом, меры, относящиеся к компетенции ФНС России в рамках осуществления государственного контроля, не могут быть приняты», – сообщили в ФНС.

Таким образом, все споры о невыплате букмекером выигрышей должны решаться в судебных инстанциях.

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