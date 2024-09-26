Букмекеры открыли линию на статистику Пьянича в ЦСКА

Миралем Пьянич прошел медосмотр для ЦСКА.

Сообщалось , что 34-летний босниец подпишет контракт с армейцами по схеме «1+1» и будет зарабатывать 1 миллион евро в год без учета бонусов.

БЕТСИТИ запустил персональную линию на статистику Пьянича в дебютном сезоне РПЛ. На тотал голов больше 2,5 дают коэффициент 1.85, на тотал ассистов больше 3,5 – 1.65.

На гол Пьянича со штрафного в сезоне РПЛ дают коэффициент 1.85.

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