«МЮ» упустил победу над «Твенте» (1:1). В лайве на ничью давали 12.00
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (1:1) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.
«МЮ» упустил победу над голландским клубом, ведя в счете до 68-й минуты. В лайве на ничью можно было поставить за 12.00.
Перед игрой на ничью давали коэффициент 7.50.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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