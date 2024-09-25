Букмекеры потратят около $179 млн на контракты с клубами АПЛ в сезоне-2024/25

Международная консалтинговая компания GlobalData раскрыла общую стоимость спонсорских сделок в АПЛ.

Общие доходы от спонсорства в лиге достигли отметки в $1,68 млрд, что на 12,4% больше, чем в сезоне-2023/24.

Букмекерские компании потратят около $179 млн на контракты с клубами АПЛ в сезоне-2024/25. При анализе учитывались только те сделки, которые подразумевают размещение логотипов на передней части футболок и на их рукавах.

Букмекеры являются титульными спонсорами 11 из 20 команд в АПЛ. За межсезонье в лиге было заключено шесть сделок с беттинговыми компаниями.

С сезона-2026/27 клубы АПЛ не смогут рекламировать букмекерские компании на передней части футболок, но смогут размещать рекламу на рукавах.

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