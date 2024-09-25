Число ППС в России выросло на 37% за год – до 1,6 тысячи пунктов

«Коммерсантъ» опубликовал данные «Яндекс Карт» о числе пунктов приема ставок, лотерейных киосков и пунктов продажи лотерейных билетов в России.

Согласно этим данным, сеть ППС российских букмекеров за последние два года постепенно росла. На 1 сентября на карте было отмечено 1,6 тысяч организаций (год к году рост на 37%), годом ранее – 1,2 тысячи, в 2022 году – 1,1 тысячи.

Топ-менеджер одной из букмекерских компаний связывает рост числа ППС на «Яндекс Картах» с увеличением количества клубов в регионах.

Также выросло число точек продажи лотерейных билетов. В «Яндекс Картах» можно найти 2,6 тысяч таких точек (рост год к году 30%), в прошлом году их было 2 тысячи, в 2022 году – 1,5 тысячи.

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